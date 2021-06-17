Свердловская оппозиция презентовала пул кандидатов на выборы

Владислав Постников, собиравший подписи за прямые выборы мэра, стал одним из самым ярких представителей «Яблока» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловское отделение партии «Яблоко» определилось, кто будет представлять его на выборах в Госдуму и свердловское заксобрание. Как сообщил URA.RU глава реготделения Максим Петлин, список будет направлен для утверждения на федеральном съезде партии, который пройдет 3 и 4 июля в Москве.

«У нас еще остался ряд неясностей, но мы надеемся урегулировать их до региональной партконференции, которую планируем провести 26 июня», — рассказал Максим Петлин. В настоящее время кандидаты собирают документы для проверки юридическим управлением партии, а в конце следующей недели состоится заседание федерального бюро «Яблока», где будет сформирован и утвержден предварительный список для съезда партии.

В Свердловском одномандатном избирательном округ № 168 Владислав Постников будет противостоять единороссу Андрею Альшевских. В Каменск-Уральском округе № 169 бизнесмен Николай Гаврилов выйдет на политическую дуэль с представителем ЕР Львом Ковпаком, в Березовском округе № 170 активист Альберт Хуснутдинов — с Сергеем Чепиковым. В Нижнетагильском округе № 171 экс-кандидат в депутаты местной думы Надежда Журавлева составит конкуренцию единороссу, представителю УВЗ Константину Захарову.

В Асбестовском округе № 172 бывший директор ДИВС Геннадий Севастьянов попробует оспорить первенство депутата Госдумы Максима Иванова, в Первоуральском округе № 173 партийный активист Александр Куделькин — Зелимхана Муцоева. В Серовском округе № 174 яблочник Дмитрий Калинин сразится с биатлонистом Антоном Шипулиным. Те же кандидаты, по словам Максима Петлина, поборются и за мандаты депутатов свердловского заксобрания. В числе названных кандидатов нет фамилии депутата Екатеринбургской думы Константина Киселева, который, как ожидалось, примет участие в избирательной кампании.