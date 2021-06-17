17 июня 2021

В Екатеринбурге загорелись частные дома. Видео

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар Фото:

Крупный пожар произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись два частных дома.

Сообщение о пожаре на улице Полежаева поступило в 21:26 по местному времени. «По оперативной информации, на площади в 300 квадратных метров горят два частных жилых дома. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.

На месте происшествия работают 7 единиц техники, 21 человек личного состава. Причины пожара уточняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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