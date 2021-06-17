Крупный пожар произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись два частных дома.
Сообщение о пожаре на улице Полежаева поступило в 21:26 по местному времени. «По оперативной информации, на площади в 300 квадратных метров горят два частных жилых дома. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.
На месте происшествия работают 7 единиц техники, 21 человек личного состава. Причины пожара уточняются.
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