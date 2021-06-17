В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупный пожар произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись два частных дома.

Сообщение о пожаре на улице Полежаева поступило в 21:26 по местному времени. «По оперативной информации, на площади в 300 квадратных метров горят два частных жилых дома. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.

На месте происшествия работают 7 единиц техники, 21 человек личного состава. Причины пожара уточняются.