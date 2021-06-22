Еще до приезда пожарных началась эвакуация пациентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружная клиническая больница загорелась в Нижневартовске (ХМАО). Пожар начался около часа ночи. Еще до приезда пожарных сотрудники медучреждения начали эвакуацию пациентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе 5-й ПСО Нижневартовска.

«До прибытия огнеборцев сотрудниками медицинского учреждения была начата эвакуация пациентов. Через несколько минут был обнаружен очаг горения на 6-м этаже в гастроэнтерологическом отделении. Медицинские работники при помощи огнетушителей самостоятельно потушили тлеющий матрас. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены в палате на 6-м этаже», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из больницы эвакуировали 215 человек, но после проветривания они вернулись в палаты. Никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия установят дознаватели ОНДиПР в ходе проверки.

Обновлено в 12.04:

Источник в медучреждении рассказал URA.RU, что возгорание произошло из-за пациента. «Мужчина поступил после затяжного запоя с циррозом печени. Он находился один в палате. Шел уже на поправку, но зачем-то устроил поджог. Видимо, хотел отомстить больнице за то, что в палатах не разрешено курить. После того, как он устроил поджог, выбежал из палаты, оттолкнул медсестру и убежал из больницы. Его вроде уже задержали и допрашивают», — сказал инсайдер.

Место возникновения пожара в больнице Нижневартовска пресс-служба 5 ПСО

Место возникновения пожара в больнице Нижневартовска пресс-служба 5 ПСО