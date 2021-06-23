В Перми засняли голого мужчину, который гулял по улице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Закамске (микрорайон Перми) очевидцы засняли мужчину, который голышом прогуливался по улице. Видео опубликовано в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки отреагировали на это неоднозначно.

«Да жара такая, загорает, проветривается», — пишет в комментариях один из пользователей. «За ипотеку расплатился», «Молодец, без комплексов», «Ну очень жарко ему», — попробовали объяснить причину такого поведения мужчины другие комментаторы.

Некоторые отнеслись более негативно. «Солевой. Наркотики им не страшно принимать, а прививку боятся», — пишет один из пользователей. Также URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за аномальной жары некоторые жители ходят полуголыми по улице. Этим оказались недовольны многие другие жители.