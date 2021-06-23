23 июня 2021
22 июня 2021

Голый мужчина прошелся по Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в ФоРГО. Москва, снимает на телефон
В Перми засняли голого мужчину, который гулял по улице Фото:

В Закамске (микрорайон Перми) очевидцы засняли мужчину, который голышом прогуливался по улице. Видео опубликовано в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки отреагировали на это неоднозначно.

«Да жара такая, загорает, проветривается», — пишет в комментариях один из пользователей. «За ипотеку расплатился», «Молодец, без комплексов», «Ну очень жарко ему», — попробовали объяснить причину такого поведения мужчины другие комментаторы.

Некоторые отнеслись более негативно. «Солевой. Наркотики им не страшно принимать, а прививку боятся», — пишет один из пользователей. Также URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за аномальной жары некоторые жители ходят полуголыми по улице. Этим оказались недовольны многие другие жители.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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