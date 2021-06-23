Мэр: набережная в Екатеринбурге станет крупнейшей в Европе

В кулуарах Совета будущую большую набережную в шутку уже называют «орловской» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Благоустроенная набережная в Екатеринбурге — от Верх-Исетского до Нижне-Исетского прудов — станет самой большой в Европе, анонсировал мэр Алексей Орлов на первом заседании нового консультативного органа — Совета неравнодушных горожан. По словам Орлова, проект предполагается реализовать в течение восьми лет — к 2029 году.

«Мы говорим о самой большой набережной в Европе. Мы всегда умели ставить глобальные цели и их достигать», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Согласно представленной им концепции, набережную разделили на 15 участков, и у каждого будет собственная инфраструктура.

«Из любой точки набережной можно [будет] проехать на велосипеде, прогуляться пешком вокруг города по зеленым коридорам. Люди смогут не только увидеть самые красивые места в городе, но и познакомиться с историей его развития, провести время с пользой», — добавил Орлов.