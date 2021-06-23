23 июня 2021

Мэрия Екатеринбурга проведет капитальный ремонт Плотинки

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День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, исторический сквер
Пространство преобразуют к 300-летнему юбилею столицы Урала Фото:
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В 2022 году власти Екатеринбурга проведут капитальный ремонт Исторического сквера (Плотинки). Об этом мэр Алексей Орлов заявил на первом заседании нового консультативного органа — Совета неравнодушных горожан, в который вошли журналисты, общественники и депутаты, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В апреле следующего года мы Исторический сквер поставим на капитальный ремонт, приведем его в порядок. Без каких-либо изменений, он останется в том виде, в каком есть. Но уже обновленный, современными материалами там будет все обеспечено», — сказал Орлов.

По его словам, реконструкция Исторического сквера — часть создания большой набережной Исети. Ее формирование займет восемь лет, анонсировал градоначальник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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