Мэрия Екатеринбурга проведет капитальный ремонт Плотинки

Пространство преобразуют к 300-летнему юбилею столицы Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

В 2022 году власти Екатеринбурга проведут капитальный ремонт Исторического сквера (Плотинки). Об этом мэр Алексей Орлов заявил на первом заседании нового консультативного органа — Совета неравнодушных горожан, в который вошли журналисты, общественники и депутаты, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В апреле следующего года мы Исторический сквер поставим на капитальный ремонт, приведем его в порядок. Без каких-либо изменений, он останется в том виде, в каком есть. Но уже обновленный, современными материалами там будет все обеспечено», — сказал Орлов.

По его словам, реконструкция Исторического сквера — часть создания большой набережной Исети. Ее формирование займет восемь лет, анонсировал градоначальник.