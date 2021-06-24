В Пермском крае вводятся новые ограничения из-за коронавируса

В Пермском крае из-за коронавируса отменили День города и спортивный фестиваль Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае из-за роста заболеваемости COVID введены новые ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Так, в Осе отменен День города, который должен был состояться в эту субботу. Об отмене праздника сообщила администрация Осинского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«День города, который должен был состояться в Осе 26 июня, перенесен на неопределенный срок из-за роста заболеваемости коронавирусом», — говорится в сообщении мэрии. Кроме того, отменяется чемпионат и первенство Пермского края по ВМХ (велосипедный мотокросс). Спортивное мероприятие должно было пройти в Кунгуре с 26 по 27 июня.

Причина отмены соревнований — «невозможность выполнения требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции», сообщается на странице чемпионата в соцсети «ВКонтакте». В то же время, День города решили не отменять в Березниках, Губахе и Красновишерске. Праздничные мероприятия в этих городах состоятся 26 июня с соблюдением мер безопасности и ограничением по числу участников.

В Пермском крае продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Из-за этого власти региона ранее ввели дополнительные ограничения на проведение фестивалей «Небесная ярмарка» и «Тайна горы Крестовой». Посетить их можно будет только при наличии отрицательного теста ПЦР, либо сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса.