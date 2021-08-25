25 августа 2021

Челябинские власти: тысячи беременных заразились COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, женщина, беременная, беременность
Доктора прилагают особые усилия, чтобы помочь женщинам, ждущим ребенка Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области с начала пандемии заразилось коронавирусом 3649 беременных женщин. Об этом на брифинге 26 августа заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Заболели COVID c начала пандемии 3649 беременных — все либо родили, либо еще срок не подошел. Нет ни одной смерти ни среди женщин, ни среди детей. Доктора в этих случаях прикладывают особенные усилия», — сообщила Гехт.

При этом Гехт отметила, что привитые заболевают, но редко. Около 39% из числа зараженных заболели после первой прививки и 61% — после второй. В большинстве случаев заболевание протекает в виде ОРВИ или пневмонии с малым процентов поражения легких. Ранее Роспотребнадзор озвучил, что почти 1,5 тысячи жителей Челябинской области, получивших две дозы вакцины от коронавируса, заболели COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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