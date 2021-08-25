Челябинские власти: тысячи беременных заразились COVID

Доктора прилагают особые усилия, чтобы помочь женщинам, ждущим ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области с начала пандемии заразилось коронавирусом 3649 беременных женщин. Об этом на брифинге 26 августа заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Заболели COVID c начала пандемии 3649 беременных — все либо родили, либо еще срок не подошел. Нет ни одной смерти ни среди женщин, ни среди детей. Доктора в этих случаях прикладывают особенные усилия», — сообщила Гехт.

При этом Гехт отметила, что привитые заболевают, но редко. Около 39% из числа зараженных заболели после первой прививки и 61% — после второй. В большинстве случаев заболевание протекает в виде ОРВИ или пневмонии с малым процентов поражения легких. Ранее Роспотребнадзор озвучил, что почти 1,5 тысячи жителей Челябинской области, получивших две дозы вакцины от коронавируса, заболели COVID-19.