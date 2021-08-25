Вузы Челябинска уточнили формат учебы для непривитых студентов

Молодых людей убеждать и мотивировать к добровольной вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учебный год в вузах Челябинской области начнется в очном формате для вакцинированных и непривитых студентов. Также в регионе не будут требовать справки о вакцинации при заселении в общежитие, заявила на брифинге 25 августа первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Студенты начнут учиться очно. Добровольный принцип вакцинации никто не отменял, в том числе и при решении вопроса о предоставлении мест в общежитии. Будем использовать убеждение, также в ближайшее время озвучим методы дополнительной мотивации к тому, чтобы сделать прививку», — рассказала Гехт.

В беседе с корреспондентом URA.RU она пояснила, что такие договоренности были достигнуты на совещании с ректорами вузов. Запаса вакцины на сегодня хватит для охвата студентов и высших, и средних учебных заведений.

«В регионе имеется запас более 100 тысяч доз вакцины, что составляет более 47% от плана. В том числе однокомпонентной „Спутник Лайт“ достаточно, чтобы привить совершеннолетних студентов вузов и колледжей. Сейчас вакцинировались порядка девять тысяч студентов из 86 тысяч, чего, конечно, недостаточно», — добавила первый вице-губернатор.