25 августа 2021

Вузы Челябинска уточнили формат учебы для непривитых студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19 в историческом парке «Россия – Моя история». Челябинск, минздрав, терапевт, медосмотр, здоровье, прививка, медицина, врач, вакцинация, доктор, медицинский осмотр, коронавирус, covid, ковид
Молодых людей убеждать и мотивировать к добровольной вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Учебный год в вузах Челябинской области начнется в очном формате для вакцинированных и непривитых студентов. Также в регионе не будут требовать справки о вакцинации при заселении в общежитие, заявила на брифинге 25 августа первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Студенты начнут учиться очно. Добровольный принцип вакцинации никто не отменял, в том числе и при решении вопроса о предоставлении мест в общежитии. Будем использовать убеждение, также в ближайшее время озвучим методы дополнительной мотивации к тому, чтобы сделать прививку», — рассказала Гехт.

В беседе с корреспондентом URA.RU она пояснила, что такие договоренности были достигнуты на совещании с ректорами вузов. Запаса вакцины на сегодня хватит для охвата студентов и высших, и средних учебных заведений.

«В регионе имеется запас более 100 тысяч доз вакцины, что составляет более 47% от плана. В том числе однокомпонентной „Спутник Лайт“ достаточно, чтобы привить совершеннолетних студентов вузов и колледжей. Сейчас вакцинировались порядка девять тысяч студентов из 86 тысяч, чего, конечно, недостаточно», — добавила первый вице-губернатор.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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