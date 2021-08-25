25 августа 2021

Челябинские власти объяснили число заболевших после «Спутника V»

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Вакцинация от COVID-19 в историческом парке «Россия – Моя история». Челябинск, минздрав, здоровье, прививка, медицина, вакцина, вакцинация, препарат, ампулы, коронавирус, covid, ковид, спутник v, гам ковид вак
Доли заразившихся после разных вакцин пропорциональны числу доз препаратов, использованных в Челябинской области Фото:
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Коронавирус COVID-19

Разница в числе заболевших COVID после вакцинации разными препаратами не в пользу «Спутника V» объясняется тем, что эту вакцину получили абсолютное большинство привитых. Об этом заявила на брифинге 25 августа первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Разница в числе заболевших после разных вакцин объясняется очень просто. В область поступили 950 тысяч доз вакцин, из которых более 700 тысяч — именно „Спутник V“. Если абсолютное большинство прививок сделано данной вакциной, соответственно, и заболевших после нее будет пропорционально больше», — рассказала Гехт.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 23 августа в Челябинской области заразились коронавирусом 1 497 человек из 697 тысяч, получивших обе дозы вакцины. При этом львиную долю — 1391 случай — составили привитые «ГамКовидВак» («Спутник V»). Еще 81 случай приходится на вакцинированных «ЭпиВакКороной» и 24 — «Ковиваком».

В ведомстве указали, что во всех случаях инфицирование пришлось на момент, когда в организме еще не успел сформироваться устойчивый иммунный ответ. При этом заболели лишь 0,2% прошедших полный курс вакцинации.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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