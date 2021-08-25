Челябинские власти объяснили число заболевших после «Спутника V»

Доли заразившихся после разных вакцин пропорциональны числу доз препаратов, использованных в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разница в числе заболевших COVID после вакцинации разными препаратами не в пользу «Спутника V» объясняется тем, что эту вакцину получили абсолютное большинство привитых. Об этом заявила на брифинге 25 августа первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Разница в числе заболевших после разных вакцин объясняется очень просто. В область поступили 950 тысяч доз вакцин, из которых более 700 тысяч — именно „Спутник V“. Если абсолютное большинство прививок сделано данной вакциной, соответственно, и заболевших после нее будет пропорционально больше», — рассказала Гехт.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 23 августа в Челябинской области заразились коронавирусом 1 497 человек из 697 тысяч, получивших обе дозы вакцины. При этом львиную долю — 1391 случай — составили привитые «ГамКовидВак» («Спутник V»). Еще 81 случай приходится на вакцинированных «ЭпиВакКороной» и 24 — «Ковиваком».

В ведомстве указали, что во всех случаях инфицирование пришлось на момент, когда в организме еще не успел сформироваться устойчивый иммунный ответ. При этом заболели лишь 0,2% прошедших полный курс вакцинации.