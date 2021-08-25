Пермская ветклиника ответила на обвинения в убийстве кота

Директор клиники заявила, что в смерти животного, скорее всего, виноваты сами хозяева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвинения в соцсетях в адрес ветеринарной клиники «Зоосити» в Березняках (Пермский край) о непрофессионально оказанных услугах являются ложными и голословными. Так директор центра здоровья для животных «Зоосити» Султанова Александра ответила на пост в соцсети «ВКонтакте» в группе «Черный список Березники» о том, что после лечения в клинике у клиентки умер кот.

«Никогда не обращайтесь в ветеринарную клинику «Зоосити» на улице Пятилетки, 30а. Привезли кота на лечение. Нам выписали курс лечения. Мы его строго соблюдали. Спустя неделю лечения, у кота начали отказывать конечности. Сегодня утром увидели, что коту стало совсем плохо мы повезли его в срочном порядке к ним в клинику, на что нам говорят «Зачем вы его привезли? Он мертвый», — написала в посте пользователь.

В комментариях к посту многие пользователи также писали, что их животных тоже погубили в «Зоосити». Некоторые пользователи в комментариях защищали ветклинику и писали, что их животных лечили хорошо и в целом они довольны.

Директор клиники в разговоре с URA.RU заявила, что обвинения пользователей голословны. «Эти обвинения абсолютно ложные. Они голословные. Когда они нам его (кота) принесли, мы выполнили свою работу отдали кота живого и абсолютно здорового. При них манипуляции все делали, они были довольны. Через восемь дней мы узнаем, что кота не стало, а где и при каких обстоятельствах мы не знаем, они принесли уже мертвого животного», — сказала Султанова. Она добавила, что в смерти животного скорее всего виноваты сами хозяева.

Пользователь соцсети написала, что после лечения в березниковской клинике «Зоосити» ее кот умер ВКонтакте