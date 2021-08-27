Модное белье из меха довело до болезни свердловскую пенсионерку

Овечья шерсть, взятая для белья, вызвала у свердловчанки аллергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Екатеринбурга выложила 100 тысяч рублей за постельное белье из шерсти мериноса и заработала аллергию и мигрень. Екатерина Фуфачева обратилась с жалобой в Общество защиты прав потребителей Свердловской области и объяснила URA.RU, почему считает свою покупку опасной.

«Попала на презентацию мехового белья случайно. Там продавцы долго расписывали, какими целебными свойствами оно обладает — мол, шерсть мериноса лечит суставные и сердечно-сосудистые болезни, обладает эффектом микромассажа. Я долго сопротивлялась, но в итоге меня уговорили и быстро оформили кредит. А когда уезжала с покупкой, попросили не раскрывать родственникам, во сколько она обошлась», — рассказала Екатерина Фуфачева.

Приобретение одеяла, наматрасника, подушки и наволочки «из искусственного меха с чистошерстяным ворсом» стоило пенсионерке 62,5 тысячи рублей. Вместе с процентами банку покупка вышла почти на 100 тысяч. Первая же ночь с обновкой обернулась кошмаром: белье кололось, мешая уснуть, и наутро у екатеринбурженки возникла головная боль и тошнота. Женщина приехала в офис и потребовала вернуть деньги, но продавцы отказались.

«Постельное белье возврату не подлежит. Эти спальные системы сделаны из шерсти тонкорунных овец породы меринос, которых стригут в Австралии и Новой Зеландии, на таких уже давно спит вся Европа. Материал обладает уникальным эффектом сухого тепла и не может вызвать тошноту, это бред. У меня больше тысячи довольных клиентов», — заявил Павел Алексеев, менеджер частной фирмы, торгующей бельем.

Пенсионерка обратилась в Общество защиты прав потребителей Свердловской области, специалисты которого отправят товар на экспертизу состава. «На основании заключения можно будет составлять претензионные документы, а в последующем и исковое заявление в суд», — объяснил председатель Общества Александр Мильчаков.