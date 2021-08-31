Екатеринбург затянуло смогом из-за пожаров в Якутии

В Екатеринбурге установилась дымка и запах гари Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург накрыл смог из-за дыма от лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили URA.RU жители города.

«Весь город в дымке. Когда открываю окно, комнату заполняет запах гари. На улице пахнет так, что слезятся глаза», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что неприятный запах появился в ночь на 1 сентября.

Жители Екатеринбурга отмечают, что с утра на западе города была замечена густая дымка, которая закрыла горизонт. К семи часам утра пасмурно стало во всем городе.

30 августа пресс-служба свердловского ГУ МЧС России предупреждала, что регион накроет смогом из-за лесных пожаров в Якутии. Кроме этого, 1 сентября прогнозировалась холодная погода, местами ожидались заморозки.

Ранее смог уже накрывал Екатеринбург. Жители города жаловались на неприятный запах и дымку.