31 августа 2021

Екатеринбург затянуло смогом из-за пожаров в Якутии

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Вознесения Господня. Екатеринбург, дымка, смог в городе, улица карла либкнехта40
В Екатеринбурге установилась дымка и запах гари Фото:

Екатеринбург накрыл смог из-за дыма от лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили URA.RU жители города.

«Весь город в дымке. Когда открываю окно, комнату заполняет запах гари. На улице пахнет так, что слезятся глаза», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что неприятный запах появился в ночь на 1 сентября.

Жители Екатеринбурга отмечают, что с утра на западе города была замечена густая дымка, которая закрыла горизонт. К семи часам утра пасмурно стало во всем городе.

30 августа пресс-служба свердловского ГУ МЧС России предупреждала, что регион накроет смогом из-за лесных пожаров в Якутии. Кроме этого, 1 сентября прогнозировалась холодная погода, местами ожидались заморозки.

Ранее смог уже накрывал Екатеринбург. Жители города жаловались на неприятный запах и дымку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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