Екатеринбург утопает в мартовской грязи: 15 фото

Екатеринбургские улицы тонут в грязи уже несколько дней
С наступлением весенней оттепели улицы Екатеринбурга буквально залило грязью. Тонны выпавшего снега несколько дней назад быстро растаяли и превратились в слякоть. Теперь столица Урала утопает в лужах и снежной каше.
При этом в мэрии уточняют, что рабочие уже приступили к вывозу снега, чтобы избежать скопления жижи. Грязь, которая неизбежно появится при повышении температуры, будут сгонять в дождевые канализации. «Что замерзнет — превратится в полутвердую фракцию, которую соберут под лопату», — отметили там.
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