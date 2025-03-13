Екатеринбург утопает в мартовской грязи: 15 фото

Екатеринбург утопает в мартовской грязи
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Екатеринбургские улицы тонут в грязи уже несколько дней
Екатеринбургские улицы тонут в грязи уже несколько дней Фото:

С наступлением весенней оттепели улицы Екатеринбурга буквально залило грязью. Тонны выпавшего снега несколько дней назад быстро растаяли и превратились в слякоть. Теперь столица Урала утопает в лужах и снежной каше.

При этом в мэрии уточняют, что рабочие уже приступили к вывозу снега, чтобы избежать скопления жижи. Грязь, которая неизбежно появится при повышении температуры, будут сгонять в дождевые канализации. «Что замерзнет — превратится в полутвердую фракцию, которую соберут под лопату», — отметили там.

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С наступлением весенней оттепели улицы Екатеринбурга буквально залило грязью. Тонны выпавшего снега несколько дней назад быстро растаяли и превратились в слякоть. Теперь столица Урала утопает в лужах и снежной каше. При этом в мэрии уточняют, что рабочие уже приступили к вывозу снега, чтобы избежать скопления жижи. Грязь, которая неизбежно появится при повышении температуры, будут сгонять в дождевые канализации. «Что замерзнет — превратится в полутвердую фракцию, которую соберут под лопату», — отметили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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