Мэрия Сургута засекретила данные о борьбе с терроризмом

Сургутские чиновники решили не разглашать информацию о борьбе с терроризмом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Информация о мерах по противодействию терроризму, которые предпринимает мэрия Сургута, носит служебный характер и не подлежит разглашению. Об этом было заявлено на брифинге, посвященном мероприятиям по профилактике терроризма, который инициировала сама городская администрация, передает корреспондент URA.RU.

Начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов мэрии Сургута Анатолий Коренков заявил, что не имеет права разглашать информацию о мерах по противодействию терроризму. «Эта информация для служебного пользования и транслировать ее в массы будет не совсем правильно. <…> Обращу ваше внимание на то, что нам не дадут расслабиться и допустить, в том числе, каких-то ошибок, контрольные и надзорные органы, которые также участвуют в нашей работе. В том числе, и антитеррористическая комиссия ХМАО-Югры», — заявил Коренков.

Чиновник лишь указал, что в городской администрации ведется системная работа по данному направлению. «Проводятся заседания антитеррористических комиссий. Вырабатываются решения об укреплении антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры и спорта. Принимаются дополнительные меры по обеспечению защиты транспортной инфраструктуры», — прокомментировал Коренков. После чего руководители департамента образования, комитета культуры и отдела молодежной политики отчитались о профилактических мероприятиях, которые они выполняют в этой сфере.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Тюменской области предъявила претензии администрациям восьми поселений, где не ведется борьба с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники надзорного ведомства предложили передать эти полномочия районным властям.