В Сургуте заявили о дефиците вакцины «Спутник Лайт»

Вакцину уже не ставят в нескольких прививочных кабинетах Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Сургуте образовался дефицит вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которую сейчас используют для ревакцинации. О проблеме URA.RU рассказал житель города

«В первом пункте вакцинации, который я посетил, „Спутника Лайт“ не было вообще. Во втором оставались последние три дозы», — рассказал сургутянин.

Мужчина также сообщил, что медики, с которыми он общался, не знают, когда в прививочных пунктах появится следующая партия однокомпонентной вакцины. В окружном департаменте здравоохранения опровергли эту информацию и сообщили, что в Сургуте в наличии более 1500 доз вакцины «Спутник Лайт». «Дополнительно на склад поступила централизованная поставка данной вакцины около 8000 доз. Вакцинация „Спутник Лайт“ проводится в соответствии с рекомендациями Минздрава России по применению этой вакцины», — добавили в депздраве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области сообщил — «Спутником Лайт» медики будут только ревакцинировать граждан. Причина такого решения в том, что в Россию пришел более агрессивный штамм коронавируса «Дельта» и прививки однокомпонентным препаратом недостаточно.