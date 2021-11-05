Минобороны РФ создает «медицинский спецназ» для борьбы с COVID

В состав врачебно-сестринский бригад входят военнослужащие Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Вооруженных силах РФ для борьбы с коронавирусом в российских регионах сформирован специальный отряд, состоящий из медработников. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По заявлению Минобороны РФ, в резерв входят военнослужащие, которые имеют опыт лечения пациентов с COVID-19. Также отмечается, что на данный момент около тысячи пациентов находятся в медицинских учреждениях, построенных силами министерства обороны РФ.

«В лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов», — сообщили в министерстве. Кроме того, отмечается, что с начала пандемии в медучреждениях, построенных Минобороны РФ, было пролечено 10 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее Путин поручил организовать COVID — госпитали по всей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.