В Екатеринбурге выбрали мисс plus size

В Екатеринбурге выбрали победительницу конкурса PLUS SIZE Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге прошел конкурс «Мисс PLUS SIZE Екатеринбург — 2021». Одной из целей мероприятия было преодоление имеющихся комплексов девушек.

Победительницей конкурса стала Наталья Кирюшкина. Ей 36 лет, родом она из поселка Двуреченск. Мисс PLUS SIZE замужем, она счастливая обладательница двоих детей. По профессии Наталья — специалист по документообороту. В свободное время она в основном ведет блог в «Инстаграме»: рассказывает о жизни, детях, семье, пишет Е1. Наталья Кирюшкина рассказала, что перед конкурсом она чувствовала сильное волнение. Услышав, что приз зрительских симпатий достался другой участнице, а титул вице-мисс присвоили снова не ей, девушка расстроилась и решила, что корона ей уже не достанется. Однако когда объявили ее фамилию, у Натальи появилось ощущение крыльев за спиной.

Титул вице-мисс получила Эльвира Колмакова. По профессии и призванию она певица и педагог по вокалу. Девушка поделилась, что для нее этот конкурс стал поворотным событием в ее жизни.

В этом году Дне города в столице Урала объявили самую красивую девушку города. Новой «Мисс Екатеринбург» стала 19-летняя студентка УИУ РАНХиГС Виолетта Сараева, уроженка Кушвы (Свердловская область).