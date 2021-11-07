Свердловчане оказались в ловушке из-за просроченных QR-кодов

Горожане переживают, что не смогут посещать места, свободные от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области столкнулись с неприятной ситуацией: QR-коды о вакцинации от коронавирусной инфекции оказались просрочены. Об этом агентству рассказали читатели URA.RU.

«Вчера срок действия моего сертификата на портале „Госуслуг“ был до 4 апреля 2022 года, а сегодня стал до 15 октября 2021 года. Эту неурядицу я обнаружила в магазине, когда там при сканировании QR-кода вышла надпись, что сертификат уже просрочен», — рассказала читательница URA.RU Мария.

По словам другого респондента, у него вообще исчез QR-код с сайта «Госуслуг». «Зашел сегодня к себе в личный кабинет на „Госуслуги“. Смотрю, что нет кода. Сначала думал, что сайт плохо грузит. Вышел и зашел повторно через минут 20. QR-код появился, но просроченный», — посетовал Сергей.

8 ноября 2021 года на «Госуслугах» произошли обновления. Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Документ доступен на двух языках: на русском и английском. В обновленном сертификате указаны личные данные гражданина, информация о прививке, о перенесенном заболевании, данные о медицинских противопоказаниях и QR-код.

Ранее URA.RU писало, что после обновления сертификатов о вакцинации от COVID-19 на сайте госуслуг россияне обнаружили, что у них истек срок действия QR-кодов. Теперь многие граждане не могут попасть в общественные места в тех регионах, где введены свободные от коронавируса зоны.