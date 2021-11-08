Источник: в спортучреждении ХМАО произошел коррупционный скандал

Силовики проверяют финансовую документацию центра спортподготовки ХМАО Фото: Анна Майорова

Силовики ХМАО подозревает двух тренеров Центра спортивной подготовки сборных команд Югры в преступлениях коррупционной направленности. Уголовные дела могут быть возбуждены после проверок, проведенных сотрудниками ОБЭП. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Силовики проводят следственные мероприятия. Окончательных выводов пока нет, но в ходе проверки ОБЭП из учреждения уволились порядка 10 человек», — говорит инсайдер.

По версии источника, тренеры проводили фиктивные учебно-тренировочные сборы, фальсифицируя отчеты о проделанной работе. В окружной прокуратуре не стали комментировать ситуацию, предложив направить в адрес ведомства письменный запрос, ответ на момент публикации не поступил. В управлении МВД по ХМАО не подтвердили информацию источника и предположили, что это может быть тайной следствия. Исполняющий обязанности директора центра спортивной подготовки Александр Вдовиченко не ответил на звонок URA.RU, в приемной сообщили, что его нет на месте.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО угодили в скандал из-за детского лагеря на Кубани. Родители отправленных на отдых спортсменов собирались жаловаться губернатору на антисанитарию, дефицит питьевой воды и отсутствие спортивного оборудования.