Челябинские силовики выступили со спецзаявлением из-за COVID

Полиция готова пресекать несанкционированные мероприятия (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция предупредила жителей Челябинской области о недопустимости проведения несанкционированных публичных мероприятий или участия в них из-за введенных в регионе коронавирусных ограничений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Напоминаем о недопустимости несанкционированных публичных мероприятий в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Органы внутренних дел будут оперативно реагировать на нарушения законодательства и решительно пресекать их», — заявили в полицейском главке региона.

В полиции отметили, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Для граждан предусмотрены штрафы в размере до 50 тысяч рублей, санкции для должностных лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для предпринимателей без образования юридического и юридических лиц — до одного миллиона рублей.