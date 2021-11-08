08 ноября 2021

Челябинские силовики выступили со спецзаявлением из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Полиция готова пресекать несанкционированные мероприятия (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Полиция предупредила жителей Челябинской области о недопустимости проведения несанкционированных публичных мероприятий или участия в них из-за введенных в регионе коронавирусных ограничений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Напоминаем о недопустимости несанкционированных публичных мероприятий в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Органы внутренних дел будут оперативно реагировать на нарушения законодательства и решительно пресекать их», — заявили в полицейском главке региона.

В полиции отметили, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Для граждан предусмотрены штрафы в размере до 50 тысяч рублей, санкции для должностных лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для предпринимателей без образования юридического и юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...