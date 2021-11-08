В Челябинске ищут стрессоустойчивого контролера QR-кодов

Сотрудники вневедомственной охраны теперь не будут заниматься проверкой QR-кодов на входе в ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске торговые центры предлагают новую должность контролера QR-кодов. Единственное требование для соискателей: стрессоустойчивость. Объявление с вакансией опубликовали в социальных сетях.

«Самое важное правило при трудоустройстве — новый сотрудник должен быть привитым двумя компонентами вакцины от коронавируса. Также соискатель должен обладать высоким уровнем стрессоустойчивости. При входе в ТРК проверку QR-кодов граждан будут осуществлять администраторы комплекса, и контроллеры», — сообщили URA.RU в одном из ТРК Челябинска.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Челябинска отказывались предъявлять QR-коды сотрудникам охраны на входы в гипермаркеты. Охрана не пропускала таких покупателей в торговые залы.