08 ноября 2021

В Челябинске ищут стрессоустойчивого контролера QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники вневедомственной охраны теперь не будут заниматься проверкой QR-кодов на входе в ТРК Фото:

В Челябинске торговые центры предлагают новую должность контролера QR-кодов. Единственное требование для соискателей: стрессоустойчивость. Объявление с вакансией опубликовали в социальных сетях.

«Самое важное правило при трудоустройстве — новый сотрудник должен быть привитым двумя компонентами вакцины от коронавируса. Также соискатель должен обладать высоким уровнем стрессоустойчивости. При входе в ТРК проверку QR-кодов граждан будут осуществлять администраторы комплекса, и контроллеры», — сообщили URA.RU в одном из ТРК Челябинска.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Челябинска отказывались предъявлять QR-коды сотрудникам охраны на входы в гипермаркеты. Охрана не пропускала таких покупателей в торговые залы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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