В суде над отцом Сергием выступит хоккеист Дацюк

Павел Дацюк приедет в Измайловский суд Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

На суд над бывшим схиигуменом отцом Сергием (Николаем Романовым) придет хоккеист, сторонник экс-монаха Павел Дацюк. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом суда.

«В защиту Романова выступит Павел Дацюк», — сообщил собеседник агентства. Он придет на одно из ближайших заседаний процесса над отцом Сергием.

Ранее Дацюк выражал поддержку отцу Сергию, которого считает своим духовником. Он рассказывал, что для него образ экс-схимонаха ассоциируется с добром и честностью. Хоккеиста впечатляла самоотдача Романова во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Во время штурма храма Дацюк приехал поддержать Романова.

Суд над Сергием идет с начала года. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Позднее ему предъявили обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп.