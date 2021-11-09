09 ноября 2021

Пермяка осудили за массовую гибель людей на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
На пожаре весной погибли восемь человек Фото:

Суд огласил приговор по уголовному делу о гибели восьми человек при пожаре в Пермском крае. Признанному виновным в причинении смерти по неосторожности Дмитрию Караваеву назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

«В сентябре—октябре 2019 года Караваев по просьбе своей сестры установил по месту ее проживания отопительный котел, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности. В процессе длительного и интенсивного использования указанного отопительного оборудования допущенные при его установке нарушения привели к чрезмерному прогреву стен дома и их возгоранию в ночь с 30 апреля на 01 мая 2021 года», — говорится в сообщении СКР.

Как писало ранее URA.RU, трагедия произошла в городе Кудымкар. Тогда во время трагедии погибли восемь человек, в том числе двое детей 2016 и 2011 годов рождения. Расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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