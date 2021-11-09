Пермяка осудили за массовую гибель людей на пожаре

На пожаре весной погибли восемь человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд огласил приговор по уголовному делу о гибели восьми человек при пожаре в Пермском крае. Признанному виновным в причинении смерти по неосторожности Дмитрию Караваеву назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

«В сентябре—октябре 2019 года Караваев по просьбе своей сестры установил по месту ее проживания отопительный котел, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности. В процессе длительного и интенсивного использования указанного отопительного оборудования допущенные при его установке нарушения привели к чрезмерному прогреву стен дома и их возгоранию в ночь с 30 апреля на 01 мая 2021 года», — говорится в сообщении СКР.

Как писало ранее URA.RU, трагедия произошла в городе Кудымкар. Тогда во время трагедии погибли восемь человек, в том числе двое детей 2016 и 2011 годов рождения. Расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета России.