11 ноября 2021

В России увеличилась материнская смертность из-за COVID-19

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В РФ наблюдают увеличение числа смертей беременных женщин Фото:
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Коронавирус COVID-19

В этом году по сравнению с предыдущим годом в три раза увеличилась материнская смертность. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

«При этом мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни», — рассказал Шмаков, пишут «РИА» Новости.

По данным аналитиков, в России под наблюдением находились 790 тысяч беременных женщин, из них прививку от коронавируса сделали всего 1,3%. Из этого количества наблюдаемых переболели 6%.

Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков утверждает, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности никоим образом не повлияет на ее течение. Прошедшая вакцинацию «Спутником V» акушер-гинеколог Подольской областной клинической больницы Ольга Ряшенцева родила здорового ребенка, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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