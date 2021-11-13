Венедиктов предложил Путину проявить сталинскую жестокость

Президенту России Владимиру Путину следует испугать граждан страны «чучелом [советского вождя Иосифа] Сталина». Об этом заявил главред «Эха Москвы» и зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.
«Конечно, Путин считает себя наследником Российской империи, а не сталинского Советского союза, но попугать Сталиным или чучелом Сталина, это почему нет? Надо шугануть, попугать, иногда показать, насколько мы жестоки», — отметил Венедиктов на «Эхо Москвы».
Ранее Венедиктов заявил, что главной ошибкой президента России является его политика в отношении Донбасса. При этом, по его словам, Путин понимал, что легко «возьмет Крым». «Для него это был нулевой риск», — заявил Венедиктов. Он также отметил, что наблюдает за нынешним президентом уже около 23 лет и ни разу в нем не разочаровался.
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