Венедиктов предложил Путину проявить сталинскую жестокость

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимиру Путину следует стать жестким как Иосиф Сталин, считает Алексей Венедиктов Фото:

Президенту России Владимиру Путину следует испугать граждан страны «чучелом [советского вождя Иосифа] Сталина». Об этом заявил главред «Эха Москвы» и зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

«Конечно, Путин считает себя наследником Российской империи, а не сталинского Советского союза, но попугать Сталиным или чучелом Сталина, это почему нет? Надо шугануть, попугать, иногда показать, насколько мы жестоки», — отметил Венедиктов на «Эхо Москвы».

Ранее Венедиктов заявил, что главной ошибкой президента России является его политика в отношении Донбасса. При этом, по его словам, Путин понимал, что легко «возьмет Крым». «Для него это был нулевой риск», — заявил Венедиктов. Он также отметил, что наблюдает за нынешним президентом уже около 23 лет и ни разу в нем не разочаровался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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