Смертность в Свердловской области растет Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители похоронного бизнеса отмечают рост смертности на фоне пандемии за последние три месяца во многих городах Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель ритуальной конторы одного из муниципалитетов региона, который предпочел не раскрывать свое имя.

«В допандемийный период в нашем городе (его население составляет чуть менее 100 тысяч человек, — прим.ред.) в месяц умирало примерно 100 человек, то есть один процент убыли населения, как и везде в Свердловской области. Но с конца лета начался резкий рост: в августе было 169 смертей, в сентябре — 177, а в октябре уже 229», — раскрыл цифры собеседник.

По его словам, во многих случаях причиной смерти стал не сам коронавирус, а сопутствующие заболевания, обострившиеся на фоне заражения COVID. «Гипертоники, сердечники, инсультники, люди с сахарным диабетом уходят раньше, хотя еще могли бы жить, не остановись плановая медицина. И вот все эти „излишки“ мы сейчас захораниваем на пять лет вперед», — говорит представитель ритуальной конторы. По его мнению, после окончания пандемии смертность, напротив, снизится, поскольку наиболее слабые и уязвимые попросту не доживут до этих времен.

Сотрудник морга другого свердловского города с населением 37 тысяч человек также отметил существенный рост смертей. «Если раньше в день вскрывали по два-три человека, то сейчас каждый день поступает по 10 и более. Однажды пришлось скрывать 18 трупов за смену», — признался патологоанатом. URA.RU направило запрос по этой теме в региональный оперштаб по противодействию распространения COVID. Ответ на момент публикации получен не был.

Летом агентство уже сообщало о росте смертности из-за коронавируса в свердловских городах. Представители ритуальных контор заявляли, что число похорон увеличились на 10—15%.