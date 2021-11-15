Пермяка будут судить за призыв к массовым беспорядкам в интернете

Ему грозит до 2-х лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Нытвы (Пермский край) обвиняется за призыв к массовым беспорядкам в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю.

«Прокуратура Нытвенского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам)», — сообщает пресс-служба.

Как сообщается, обвиняемый в январе 2021 года в соцсети на публичной странице сообщества, которое было признано экстремистским, опубликовал комментарий с призывом к массовым беспорядкам. Для рассмотрения по существу дело направлено в Нытвенский районный суд. По данной статье пермяку грозит до 2-х лет лишения свободы.

Ранее в конце января по стране проходили массовые несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Акции были организованы штабами Навального (признан в России экстремистской организацией). По всей стране были задержаны тысячи человек, в том числе и несовершеннолетние.