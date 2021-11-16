Полковник запаса: Путин нашел способ обыграть Европу

Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны Евросоюза, а также снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для «Главреда».
«Для Путина миграционный кризис — это многоходовка. У него свои цели и задачи. <…> Самая интересная цель Путина — довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку <…>, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», — заявил Жданов.
По его словам, Москва одержит победу, если Брюссель пойдет на то, чтобы на автобусах доставить беженцев вглубь территории ЕС. Жданов отметил, что в этом случае РФ будет «на белом коне» и получит все свои преференции», в том числе сможет требовать признания Крыма российским, отмены санкций и запуск газопровода.
Ранее группа беженцев попыталась проникнуть в Польшу через границу с Белоруссией, чтобы затем попасть в Евросоюз. Тех, кому удалось перейти границу, задержали. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в миграционном кризисе на польско-белорусской границе виновата Россия и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс также выдвинула аналогичное обвинение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа обвиняет Россию, пытаясь перенести свои проблемы «с больной головы на здоровую».
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