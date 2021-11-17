Венедиктов: Путин пошел по стопам Сталина

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Главред «Эха Москвы» считает, что политический режим в России сменяется на тоталитарный Фото:

Россия движется от авторитарного к тоталитарному режиму. Об этом заявил главный редактор «Эха Москвы», зампредседателя общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

«Россия идет по пути от авторитарного, на мой взгляд, к тоталитарному государству, если говорить по политологии. В авторитарном государстве власть экспроприирована у общества, но в личную жизнь власть не лезет. В тоталитарном государстве власть лезет еще и в личную жизнь, в разговоры на кухне, анекдоты и так далее», — заявил Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, движение в сторону тоталитаризма обуславливается вмешательством государства в личную жизнь граждан. Венедиктов указал, что в России заводят уголовные дела «за анекдоты, за попы и за личную жизнь», не уточняя конкретных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что Венедиктов предложил Путину проявить сталинскую жестокость. По версии журналиста, президенту стоит напугать граждан: «Надо шугануть, попугать, иногда показать, насколько мы жестоки», — отметил Венедиктов на «Эхо Москвы».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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