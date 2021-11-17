У родителей есть претензии к качеству питания в «Центре одаренных детей Севера» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители учеников «Центра искусств одаренных детей Севера» оказались возмущены качеством питания в учебном заведении. Об этом одна из мам написала пост в своем аккаунте в Instagram.

«Если бы мне раньше показали эти фото и меню, я могла подумать, что это еда с какого-нибудь учреждения закрытого типа, либо с санатория для худеющих. Но нет… Так кормят талантливых детей в одном из богатых округов страны. Дети, которые находятся на полном государственном пансионе, у многих родителей нет возможности из-за отдаленности интерната, что-то передать деткам. Из-за пандемии сами учащиеся не могут сходить в магазин. Как нам, родителям, реагировать на то, что дети ходят полуголодные? Фирма, которая выиграла тендер по обслуживанию питания, ничего менять не хочет, а в буфете цены, как в вагоне-ресторане», — возмутилась Надежда Веселкина.

Директор учебного заведения Алексей Тарасов в разговоре с URA.RU заявил, что видел этот пост в Instagram. «Эта фотография была сделана во время ужина. На ней изображено печеночное суфле, сверху там корочка. Но это не подгоревшее блюдо, это просто говяжья печень. Тем не менее, мы высказали претензии арендатору, который у нас занимается приготовлением блюд. Он к нам прислушался, повар был уволен. Кроме того, Роспотребнадзор проводил у нас проверку. Брал везде смывы, проводил химический анализ блюд на баланс белков, жиров и углеводов. Никаких претензий выявлено не было», — прокомментировал Тарасов.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске ученики школы №3 во время обеда обнаружили червяка в каше. После проведения проверки повар был уволен.

Фото: аккаунт Надежды Веселкиной в Instagram