20 ноября 2021

Погибшего в ДТП автоблогера Гудбинского лишали прав

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2020 году блогер Саид Губденский лишался прав на семь месяцев

Автоблогер Саид Губденский, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, лишался водительского удостоверения в 2020 году. Также его арестовывали на пять суток за управление автомобилем без прав.

«Осенью 2020 года блогер был арестован на пять суток за управление автомобилем без прав. А в декабре за управление машиной с подложными номерами Саида лишили прав на семь месяцев», — передает telegram-канал «112». Издание уточняет, что в прошлом году Губденский 13 раз привлекался к административной ответственности, в этом году — один раз.

Также telegram-канал «112» озвучил предварительную причину смертельного ДТП с участием Губденского: потеря сцепления шин с поверхностью из-за слоя воды на дороге. По данным издания, блогер не сменил на своем BMW M4 Competition летнюю резину на зимнюю.

Массовое ДТП на Кутузовском проспекте с участием Губденского произошло днем 20 ноября. Автомобиль блогера BMW врезался в Mercedes, который принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. Перед аварией Губденский хвастался своим новым авто в социальных сетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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