Ковидные госпитали закрывают в Челябинской области

Все меньше заболевших COVID челябинцев нуждаются в госпитализации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Три крупных госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом закрываются в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда, решено вернуть в плановую работу три ковидные базы. Они действовали на базе городской клинического больнице №5 в Челябинске, областного кожно-венерологического диспансера №3 и родильного дома №1 в Магнитогорске. Выписка пациентов с COVID-19 проходит строго по показаниям, нуждающихся в продолжении лечения переводят на ближайшую госпитальную базу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинской области вернули к плановому оказанию медицинской помощи Еткульскую и Верхнеуральскую районные больницы, больницы в Чебаркуле и Коркино. Ранее в Челябинске на базе горбольницы №1 закрыли отделение для лечения больных коронавирусом. В ГКБ №1 к профильной деятельности возвратились хирургическое отделение и детский корпус.