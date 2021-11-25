25 ноября 2021

Ковидные госпитали закрывают в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Все меньше заболевших COVID челябинцев нуждаются в госпитализации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Три крупных госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом закрываются в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда, решено вернуть в плановую работу три ковидные базы. Они действовали на базе городской клинического больнице №5 в Челябинске, областного кожно-венерологического диспансера №3 и родильного дома №1 в Магнитогорске. Выписка пациентов с COVID-19 проходит строго по показаниям, нуждающихся в продолжении лечения переводят на ближайшую госпитальную базу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинской области вернули к плановому оказанию медицинской помощи Еткульскую и Верхнеуральскую районные больницы, больницы в Чебаркуле и Коркино. Ранее в Челябинске на базе горбольницы №1 закрыли отделение для лечения больных коронавирусом. В ГКБ №1 к профильной деятельности возвратились хирургическое отделение и детский корпус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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