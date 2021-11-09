Свердловской матери-одиночке забыли выплатить пособие

Жительница Екатеринбурга не получила выплаты на ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице города Заречный (Свердловская область) Наталье Бутузовой не выплатили ежемесячное пособие для малообеспеченных матерей. Женщина считает, что про нее забыли. Об этом URA.RU сообщила сама Бутузова.

«Очень интересно получается. Всем выплатили пособие, а мне нет. Я узнавала у соседей. Все получили, а меня опять бортанули. Если честно, то уже устала выпрашивать пособия, которые мне положены по закону. Изначально, мне отказывают в выплате пособия, а затем одобряют. После начинаются качели: то платят, то нет. Сил не осталось, одна нервотрепка», — пожаловалась женщина.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный Пенсионный фонд. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жительница Свердловской области Наталья Бутузова получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных матерей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Женщина утверждала, что такого быть не может, ибо общий доход у нее всего 11 400 рублей в месяц.