Сильный ветер и снег испортят челябинцам субботу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снег, метели и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 27 ноября. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на субботу местами пройдет небольшой снег, в горах — до умеренного. В отдельных районах прогнозируются метели, гололедные явления. Непогода продолжится и днем 27 ноября, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом температура обещает быть относительно щадящей: минус 4-9 ночью и до плюс 1 градуса днем. В столице Южного Урала метелей не будет. Максимум, что ожидает горожан — это небольшой снег.

В воскресенье, 28 ноября, все погодные неурядицы прекратятся. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 8-13 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС