В Свердловской области сломили тенденцию по заболеваемости COVID

Переломный момент настал в борьбе с коронавирусом в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

На общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов» главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. По его словам, это результат ограничительных мер, которые были внедрены в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU.

«После объявления нерабочих дней и ограничений работы ночных заведений с 14 ноября началась отрицательная динамика, и теперь мы фиксируем снижение заболеваемости. Это результат мер, которые вводили в Свердловской области. Такие же мероприятия предлагает законопроект, который сейчас обсуждается. Риски заразиться коронавирусом у непривитых в 13 раз выше, чем у вакцинированных», — отметил Козловских.

Ранее URA.RU писало, что заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сравнил смертность от коронавируса со смертностью во время Первой мировой войны. Заявление он сделал на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов».