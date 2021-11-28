28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Свердловский чиновник сравнил смерти от COVID с военными потерями

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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, винницкий владимир
Смертность от коронавируса можно сравнить только со смертностью в годы Первой мировой войны Владимир Винницкий Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сравнил смертность от коронавируса со смертностью во время Первой мировой войны. Заявление он сделал на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов», передает корреспондент URA.RU

«Практически каждая пятая смерть в нашей стране от COVID-19. За все время пандемии уже умерло больше двухсот тысяч человек. Смертность от коронавирусной инфекции можно сравнить только со смертностью во время Первой мировой войны», — отметил Винницкий.

Ранее URA.RU писало, что за последние сутки в России от коронавируса скончалось 1 209 человек. Уже 21 день, как в стране смертность от коронавируса держится выше 1 200 случаев в сутки. По словам президента России Владимира Путина, в стране есть риски появления новых волн коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов брать на себя ответственность за «непопулярные» меры борьбы с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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