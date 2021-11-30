В аэропорту Екатеринбурга ищут 40 бомб

В аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге вечером 30 ноября поступило сообщение о якобы заложенных бомбах. Сотрудники службы безопасности аэропорта проводят проверку, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.
«На электронную почту Кольцово в 19.51 по местному времени
поступила информация об угрозе акта незаконного вмешательства. Неизвестный сообщил о якобы заложенных в здании взрывных устройствах. Аноним заявил, что всего заложено 40 бомб», — рассказал инсайдер.
Источник уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не осуществляется. Сотрудники службы безопасности Кольцово своими силами проводят проверку.
Начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО сообщила URA.RU, что соответствующей информации пока не поступало. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских не ответил на звонок корреспондента агентства.
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