В аэропорту Екатеринбурга ищут 40 бомб

Аэропорт продолжает принимать и отправлять пассажиров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге вечером 30 ноября поступило сообщение о якобы заложенных бомбах. Сотрудники службы безопасности аэропорта проводят проверку, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

«На электронную почту Кольцово в 19.51 по местному времени

поступила информация об угрозе акта незаконного вмешательства. Неизвестный сообщил о якобы заложенных в здании взрывных устройствах. Аноним заявил, что всего заложено 40 бомб», — рассказал инсайдер.

Источник уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не осуществляется. Сотрудники службы безопасности Кольцово своими силами проводят проверку.

Начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО сообщила URA.RU, что соответствующей информации пока не поступало. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских не ответил на звонок корреспондента агентства.