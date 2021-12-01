01 декабря 2021

В Челябинске кормящая мать жалуется, что ей вкололи не ту вакцину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид, синие перчатки
Ошибку женщина обнаружила спустя несколько дней Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске кормящей матери поставили не ту вакцину от коронавируса. Женщине вкололи препарат, который противопоказан при грудном вскармливании

«Меня терапевт спрашивает: „Какую первую вакцину ставили?“, я сказала, что „Спутник“, более того — у меня в справке написано название вакцины. А она написала: „ЭпиВак“. Прививку поставили, справку отдали, но, если честно, я ее даже не проверила, прошляпила этот момент», — рассказала женщина изданию 74.ру.

Молодая мама добавила, что узнала лишь спустя неделю об ошибке. По словам женщины, когда это вскрылось, поликлиника просто переписала сведения, необходимые для «Госуслуг».

В больнице признали свою ошибку и принесли извинения. Также в учреждении прокомментировали обвинения в подтасовке данных на портале «Госуслуг».

«В электронном сертификате для формирования QR-кода указали корректное наименование вакцины, при этом сохранив достоверные сведения и номер флакона. С пациенткой были проведены беседы руководящим составом поликлиники, при необходимости мы готовы принять ее для разъяснительной беседы вновь», — сообщили 74.ру в поликлинике.

Ранее из-за возможной ошибки в заполнении документации в поликлинике жительнице Магнитогорска (Челябинская область) не пришлось ставить вторую прививку для получения QR-кода о вакцинации от коронавируса. Женщина пришла на вторую прививку и выяснила, что данные о вакцинации вторым компонентом уже имеются. В МФЦ она получила свой QR-код.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске кормящей матери поставили не ту вакцину от коронавируса. Женщине вкололи препарат, который противопоказан при грудном вскармливании «Меня терапевт спрашивает: „Какую первую вакцину ставили?“, я сказала, что „Спутник“, более того — у меня в справке написано название вакцины. А она написала: „ЭпиВак“. Прививку поставили, справку отдали, но, если честно, я ее даже не проверила, прошляпила этот момент», — рассказала женщина изданию 74.ру. Молодая мама добавила, что узнала лишь спустя неделю об ошибке. По словам женщины, когда это вскрылось, поликлиника просто переписала сведения, необходимые для «Госуслуг». В больнице признали свою ошибку и принесли извинения. Также в учреждении прокомментировали обвинения в подтасовке данных на портале «Госуслуг». «В электронном сертификате для формирования QR-кода указали корректное наименование вакцины, при этом сохранив достоверные сведения и номер флакона. С пациенткой были проведены беседы руководящим составом поликлиники, при необходимости мы готовы принять ее для разъяснительной беседы вновь», — сообщили 74.ру в поликлинике. Ранее из-за возможной ошибки в заполнении документации в поликлинике жительнице Магнитогорска (Челябинская область) не пришлось ставить вторую прививку для получения QR-кода о вакцинации от коронавируса. Женщина пришла на вторую прививку и выяснила, что данные о вакцинации вторым компонентом уже имеются. В МФЦ она получила свой QR-код.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...