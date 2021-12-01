В Челябинске кормящая мать жалуется, что ей вкололи не ту вакцину

02 декабря 2021 в 16:18 Размер текста - 17 +

Ошибку женщина обнаружила спустя несколько дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинске кормящей матери поставили не ту вакцину от коронавируса. Женщине вкололи препарат, который противопоказан при грудном вскармливании «Меня терапевт спрашивает: „Какую первую вакцину ставили?“, я сказала, что „Спутник“, более того — у меня в справке написано название вакцины. А она написала: „ЭпиВак“. Прививку поставили, справку отдали, но, если честно, я ее даже не проверила, прошляпила этот момент», — рассказала женщина изданию 74.ру. Молодая мама добавила, что узнала лишь спустя неделю об ошибке. По словам женщины, когда это вскрылось, поликлиника просто переписала сведения, необходимые для «Госуслуг». В больнице признали свою ошибку и принесли извинения. Также в учреждении прокомментировали обвинения в подтасовке данных на портале «Госуслуг». «В электронном сертификате для формирования QR-кода указали корректное наименование вакцины, при этом сохранив достоверные сведения и номер флакона. С пациенткой были проведены беседы руководящим составом поликлиники, при необходимости мы готовы принять ее для разъяснительной беседы вновь», — сообщили 74.ру в поликлинике. Ранее из-за возможной ошибки в заполнении документации в поликлинике жительнице Магнитогорска (Челябинская область) не пришлось ставить вторую прививку для получения QR-кода о вакцинации от коронавируса. Женщина пришла на вторую прививку и выяснила, что данные о вакцинации вторым компонентом уже имеются. В МФЦ она получила свой QR-код. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске кормящей матери поставили не ту вакцину от коронавируса. Женщине вкололи препарат, который противопоказан при грудном вскармливании «Меня терапевт спрашивает: „Какую первую вакцину ставили?“, я сказала, что „Спутник“, более того — у меня в справке написано название вакцины. А она написала: „ЭпиВак“. Прививку поставили, справку отдали, но, если честно, я ее даже не проверила, прошляпила этот момент», — рассказала женщина изданию 74.ру. Молодая мама добавила, что узнала лишь спустя неделю об ошибке. По словам женщины, когда это вскрылось, поликлиника просто переписала сведения, необходимые для «Госуслуг». В больнице признали свою ошибку и принесли извинения. Также в учреждении прокомментировали обвинения в подтасовке данных на портале «Госуслуг». «В электронном сертификате для формирования QR-кода указали корректное наименование вакцины, при этом сохранив достоверные сведения и номер флакона. С пациенткой были проведены беседы руководящим составом поликлиники, при необходимости мы готовы принять ее для разъяснительной беседы вновь», — сообщили 74.ру в поликлинике. Ранее из-за возможной ошибки в заполнении документации в поликлинике жительнице Магнитогорска (Челябинская область) не пришлось ставить вторую прививку для получения QR-кода о вакцинации от коронавируса. Женщина пришла на вторую прививку и выяснила, что данные о вакцинации вторым компонентом уже имеются. В МФЦ она получила свой QR-код.