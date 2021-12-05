Свердловские врачи массово отказываются выдавать медотводы

Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может появиться в середине декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса не могут получить медотвод. Еще в начале прививочной кампании врачам рекомендовалось не давать абсолютные медотводы. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Пациенты с хроническими заболеваниями часто не могут получить медотвод, хотя он им полагается. Насколько я знаю, указания медики получали от главврачей. Такие указания якобы давались негласно», — отметил собеседник.

По словам источника, порой сами врачи не могут получить медотвод. «Бывает, что сам сотрудник больницы, имея хронические заболевания, при которых нельзя в принципе вакцинироваться, не может получить медотвод. То есть негласное указание касается всех: как пациентов, так и медиков», — сообщили источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там попросили направить запрос в оперштаб. На запрос URA.RU в региональном оперштабе на момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что медотвод к вакцинации от коронавируса могут получить страдающие аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он также отметил, что обсуждается вариант временного медотвода при ряде заболеваний. Например, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, смогут привиться после завершения приема препаратов.