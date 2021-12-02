Экс-замминистра Раковой предъявили новые обвинения

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Совещание по реализации национального проекта «Образование» по УрФО. Курган, ракова марина
Марину Ракову обвинили в новом мошенничестве Фото:
новость из сюжета
Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД.

«Следователями ГУ МВД России по г. Москве Марине Раковой предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение]», — указано на сайте МВД. Ущерб по новому эпизоду дела составляет 9 млн рублей. По версии следствия, Ракова в 2017 году в должности гендиректора «Фонда новых форм образования» использовала служебное положение для заключения фиктивных трудовых договоров.

Ракова также была вице-президентом Сбербанка. Ее уже обвиняли в мошенничестве с особо крупном размере. По версии правоохранителей, она причастна к хищению более 50 млн рублей. Предполагается, что экс-замминистра просвещения использовала свое служебное положение и заключила фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками министерства, сообщает РАПСИ. Ее объявляли в федеральный розыск с 1 октября.

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Бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД. «Следователями ГУ МВД России по г. Москве Марине Раковой предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение]», — указано на сайте МВД. Ущерб по новому эпизоду дела составляет 9 млн рублей. По версии следствия, Ракова в 2017 году в должности гендиректора «Фонда новых форм образования» использовала служебное положение для заключения фиктивных трудовых договоров. Ракова также была вице-президентом Сбербанка. Ее уже обвиняли в мошенничестве с особо крупном размере. По версии правоохранителей, она причастна к хищению более 50 млн рублей. Предполагается, что экс-замминистра просвещения использовала свое служебное положение и заключила фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками министерства, сообщает РАПСИ. Ее объявляли в федеральный розыск с 1 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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