Экс-замминистра Раковой предъявили новые обвинения

Марину Ракову обвинили в новом мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД.

«Следователями ГУ МВД России по г. Москве Марине Раковой предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение]», — указано на сайте МВД. Ущерб по новому эпизоду дела составляет 9 млн рублей. По версии следствия, Ракова в 2017 году в должности гендиректора «Фонда новых форм образования» использовала служебное положение для заключения фиктивных трудовых договоров.

Ракова также была вице-президентом Сбербанка. Ее уже обвиняли в мошенничестве с особо крупном размере. По версии правоохранителей, она причастна к хищению более 50 млн рублей. Предполагается, что экс-замминистра просвещения использовала свое служебное положение и заключила фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками министерства, сообщает РАПСИ. Ее объявляли в федеральный розыск с 1 октября.