Депутат Госдумы: Россия признает ДНР в случае агрессии Украины

03 декабря 2021 в 11:42 Размер текста - 17 +

В случае активных военных действий на Донбассе Россия готова признать ДНР и ЛНР, считает Виктор Водолацкий Фото: Карина Ванеш © URA.RU Россия готова признать независимость Луганской и Донецкой народных республик в случае, если Украина начнет активное военное наступление на Донбассе. Однако на данный момент Россию от этого шага удерживают Минские соглашения, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдете. Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата», — сказал Водолацкий в разговоре с «Интерфакс». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит прямую военную угрозу со стороны Украины. В МИД РФ сообщили, что Украина направила в зону конфликта на Донбассе около 125 тысяч военнослужащих, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова признать независимость Луганской и Донецкой народных республик в случае, если Украина начнет активное военное наступление на Донбассе. Однако на данный момент Россию от этого шага удерживают Минские соглашения, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдете. Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата», — сказал Водолацкий в разговоре с «Интерфакс». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит прямую военную угрозу со стороны Украины. В МИД РФ сообщили, что Украина направила в зону конфликта на Донбассе около 125 тысяч военнослужащих, пишет RT.