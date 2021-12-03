Минобороны РФ рассекретило детали тайной операции 1941 года

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Министерство обороны рассекретило данные о неудавшемся захвате Москвы фашистами Фото:

Министерство обороны РФ опубликовало детали тайной операции советских инженеров, которая не дала фашистским войскам прорваться к Москве в 1941 году. Об этом сообщается на официальном сайте, созданном к 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной войне.

Суть операции заключалась в создании искусственной и непреодолимой водной преграды для техники противника, а также в подрыве мостовых переходов. Над затоплением огромной по масштабам территории работали инженеры управления военно-полевого строительства и гидротехники канала «Москва — Волга».

Невозможность быстро перебросить силы стала одним из главных факторов провала немецкого наступления на Москву. Гитлеровская армия потеряла под Москвой более 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести; около 1300 танков; 2500 орудий; свыше 15 тысяч автомобилей и другой военной техники.

Ранее ФСБ рассекретила документы о нападении Японии на СССР. Согласно документу, война между Японией и СССР предполагала проведение террора и диверсий.

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Министерство обороны РФ опубликовало детали тайной операции советских инженеров, которая не дала фашистским войскам прорваться к Москве в 1941 году. Об этом сообщается на официальном сайте, созданном к 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Суть операции заключалась в создании искусственной и непреодолимой водной преграды для техники противника, а также в подрыве мостовых переходов. Над затоплением огромной по масштабам территории работали инженеры управления военно-полевого строительства и гидротехники канала «Москва — Волга». Невозможность быстро перебросить силы стала одним из главных факторов провала немецкого наступления на Москву. Гитлеровская армия потеряла под Москвой более 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести; около 1300 танков; 2500 орудий; свыше 15 тысяч автомобилей и другой военной техники. Ранее ФСБ рассекретила документы о нападении Японии на СССР. Согласно документу, война между Японией и СССР предполагала проведение террора и диверсий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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