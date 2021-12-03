Минобороны РФ рассекретило детали тайной операции 1941 года

03 декабря 2021 в 13:16 Размер текста - 17 +

Министерство обороны рассекретило данные о неудавшемся захвате Москвы фашистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство обороны РФ опубликовало детали тайной операции советских инженеров, которая не дала фашистским войскам прорваться к Москве в 1941 году. Об этом сообщается на официальном сайте, созданном к 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Суть операции заключалась в создании искусственной и непреодолимой водной преграды для техники противника, а также в подрыве мостовых переходов. Над затоплением огромной по масштабам территории работали инженеры управления военно-полевого строительства и гидротехники канала «Москва — Волга». Невозможность быстро перебросить силы стала одним из главных факторов провала немецкого наступления на Москву. Гитлеровская армия потеряла под Москвой более 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести; около 1300 танков; 2500 орудий; свыше 15 тысяч автомобилей и другой военной техники. Ранее ФСБ рассекретила документы о нападении Японии на СССР. Согласно документу, война между Японией и СССР предполагала проведение террора и диверсий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны РФ опубликовало детали тайной операции советских инженеров, которая не дала фашистским войскам прорваться к Москве в 1941 году. Об этом сообщается на официальном сайте, созданном к 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Суть операции заключалась в создании искусственной и непреодолимой водной преграды для техники противника, а также в подрыве мостовых переходов. Над затоплением огромной по масштабам территории работали инженеры управления военно-полевого строительства и гидротехники канала «Москва — Волга». Невозможность быстро перебросить силы стала одним из главных факторов провала немецкого наступления на Москву. Гитлеровская армия потеряла под Москвой более 500 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести; около 1300 танков; 2500 орудий; свыше 15 тысяч автомобилей и другой военной техники. Ранее ФСБ рассекретила документы о нападении Японии на СССР. Согласно документу, война между Японией и СССР предполагала проведение террора и диверсий.