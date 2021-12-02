Свердловских рабочих без прививки массово отстраняют от работы

Непривитых жителей Свердловской области массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания от Свердловской области Александр Ивачев
«Свердловчан массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививок от коронавируса. С такой проблемой обратились ко мне жители сразу нескольких городов Свердловской области», — сообщает Александр Ивачев.
Сотрудникам АО «Кировоградский завод твердых сплавов» угрожают отстранением от работы без сохранения зарплаты. Причем тем работникам, которые не входят в соответствующий перечень главного санврача региона. Руководство МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» издало приказ по отстранению работников, вопреки действующего законодательства, отмечает депутат. Кроме того, сообщается, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку.
Непривитых работников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства» отстранили от работы. При этом, согласно Федеральному закону № 52, отстранены могут быть только болеющие сотрудники. По словам депутата, доказательств того, что отстраненные работники являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, представлено не было. «Люди остались без возможности продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату», — добавил Ивачев.
URA.RU направило запрос в перечисленные компании. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что сотрудников «Уралмашзавода» заставляли ставить вакцину от COVID. Сотрудникам давали месяц, чтобы принять решение.
Непривитых жителей Свердловской области массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания от Свердловской области Александр Ивачев «Свердловчан массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививок от коронавируса. С такой проблемой обратились ко мне жители сразу нескольких городов Свердловской области», — сообщает Александр Ивачев. Сотрудникам АО «Кировоградский завод твердых сплавов» угрожают отстранением от работы без сохранения зарплаты. Причем тем работникам, которые не входят в соответствующий перечень главного санврача региона. Руководство МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» издало приказ по отстранению работников, вопреки действующего законодательства, отмечает депутат. Кроме того, сообщается, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку. Непривитых работников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства» отстранили от работы. При этом, согласно Федеральному закону № 52, отстранены могут быть только болеющие сотрудники. По словам депутата, доказательств того, что отстраненные работники являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, представлено не было. «Люди остались без возможности продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату», — добавил Ивачев. URA.RU направило запрос в перечисленные компании. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что сотрудников «Уралмашзавода» заставляли ставить вакцину от COVID. Сотрудникам давали месяц, чтобы принять решение.