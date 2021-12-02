02 декабря 2021

Свердловских рабочих без прививки массово отстраняют от работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, доктор, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид, синие перчатки
Говорят, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Непривитых жителей Свердловской области массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания от Свердловской области Александр Ивачев

«Свердловчан массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививок от коронавируса. С такой проблемой обратились ко мне жители сразу нескольких городов Свердловской области», — сообщает Александр Ивачев.

Сотрудникам АО «Кировоградский завод твердых сплавов» угрожают отстранением от работы без сохранения зарплаты. Причем тем работникам, которые не входят в соответствующий перечень главного санврача региона. Руководство МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» издало приказ по отстранению работников, вопреки действующего законодательства, отмечает депутат. Кроме того, сообщается, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку.

Непривитых работников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства» отстранили от работы. При этом, согласно Федеральному закону № 52, отстранены могут быть только болеющие сотрудники. По словам депутата, доказательств того, что отстраненные работники являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, представлено не было. «Люди остались без возможности продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату», — добавил Ивачев.

URA.RU направило запрос в перечисленные компании. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что сотрудников «Уралмашзавода» заставляли ставить вакцину от COVID. Сотрудникам давали месяц, чтобы принять решение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Непривитых жителей Свердловской области массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания от Свердловской области Александр Ивачев «Свердловчан массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививок от коронавируса. С такой проблемой обратились ко мне жители сразу нескольких городов Свердловской области», — сообщает Александр Ивачев. Сотрудникам АО «Кировоградский завод твердых сплавов» угрожают отстранением от работы без сохранения зарплаты. Причем тем работникам, которые не входят в соответствующий перечень главного санврача региона. Руководство МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» издало приказ по отстранению работников, вопреки действующего законодательства, отмечает депутат. Кроме того, сообщается, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку. Непривитых работников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства» отстранили от работы. При этом, согласно Федеральному закону № 52, отстранены могут быть только болеющие сотрудники. По словам депутата, доказательств того, что отстраненные работники являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, представлено не было. «Люди остались без возможности продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату», — добавил Ивачев. URA.RU направило запрос в перечисленные компании. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что сотрудников «Уралмашзавода» заставляли ставить вакцину от COVID. Сотрудникам давали месяц, чтобы принять решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...