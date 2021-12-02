Свердловских рабочих без прививки массово отстраняют от работы

Говорят, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Непривитых жителей Свердловской области массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Законодательного собрания от Свердловской области Александр Ивачев

«Свердловчан массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививок от коронавируса. С такой проблемой обратились ко мне жители сразу нескольких городов Свердловской области», — сообщает Александр Ивачев.

Сотрудникам АО «Кировоградский завод твердых сплавов» угрожают отстранением от работы без сохранения зарплаты. Причем тем работникам, которые не входят в соответствующий перечень главного санврача региона. Руководство МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» издало приказ по отстранению работников, вопреки действующего законодательства, отмечает депутат. Кроме того, сообщается, что сотрудник не сможет вернуться к работе, пока не поставит прививку.

Непривитых работников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства» отстранили от работы. При этом, согласно Федеральному закону № 52, отстранены могут быть только болеющие сотрудники. По словам депутата, доказательств того, что отстраненные работники являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, представлено не было. «Люди остались без возможности продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату», — добавил Ивачев.

URA.RU направило запрос в перечисленные компании. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что сотрудников «Уралмашзавода» заставляли ставить вакцину от COVID. Сотрудникам давали месяц, чтобы принять решение.