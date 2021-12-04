04 декабря 2021

В соцсетях призвали Госдуму пересчитать пенсии всех россиян. «Проверка нужна всем»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, пенсионер, зима, холод на улице, мороз
Россияне пожаловались, что им не пересчитывают пенсию автоматически Фото:

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг рассказал, что 16% россиян неправильно начисляют пенсии. Пользователи соцсети ТикТок возмутились и попросили пересчитать выплаты всем жителям страны. Они не понимают, почему сами должны обращаться в Пенсионный фонд РФ (ПФР).

«Счетная палата провела проверку правильности начисления пенсий. По результатам проверки, 16% пенсий начисляются неправильно. Моя личная статистика говорит, что это примерно 30%. Из тех, кто ко мне лично обращался с этим вопросом, в 30% случаях подтвердилась информация. Многим из них доплатили, кому-то пересчитали пенсию с 9,5 до 19 тыс. рублей», — сказал Валерий Гартунг, видео опубликовал в ТикТок пользователь videoduma.

Комментаторы не хотят обращаться сами в Пенсионный фонд
… и требуют автоматического перерасчета
В соцсетях поддержали эту инициативу
Пользователи пожаловались на работу Пенсионного фонда
Некоторые считают, что перерасчет будет невыгодным для ПФР
Другие вместо этого попросили поднять выплаты
… и назвали пенсии насмешкой над россиянами

Ранее россиянам рассказали, кого ждет индексация пенсий. В декабре выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 80 лет, а также у пожилых людей, недавно закончивших работать. Пенсии могут увеличиться у тех, кто подаст заявление на перерасчет в связи с наступлением новых обстоятельств.

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Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг рассказал, что 16% россиян неправильно начисляют пенсии. Пользователи соцсети ТикТок возмутились и попросили пересчитать выплаты всем жителям страны. Они не понимают, почему сами должны обращаться в Пенсионный фонд РФ (ПФР). «Счетная палата провела проверку правильности начисления пенсий. По результатам проверки, 16% пенсий начисляются неправильно. Моя личная статистика говорит, что это примерно 30%. Из тех, кто ко мне лично обращался с этим вопросом, в 30% случаях подтвердилась информация. Многим из них доплатили, кому-то пересчитали пенсию с 9,5 до 19 тыс. рублей», — сказал Валерий Гартунг, видео опубликовал в ТикТок пользователь videoduma. Ранее россиянам рассказали, кого ждет индексация пенсий. В декабре выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 80 лет, а также у пожилых людей, недавно закончивших работать. Пенсии могут увеличиться у тех, кто подаст заявление на перерасчет в связи с наступлением новых обстоятельств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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