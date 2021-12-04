В соцсетях призвали Госдуму пересчитать пенсии всех россиян. «Проверка нужна всем»

05 декабря 2021 в 09:30 Размер текста - 17 +

Россияне пожаловались, что им не пересчитывают пенсию автоматически Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг рассказал, что 16% россиян неправильно начисляют пенсии. Пользователи соцсети ТикТок возмутились и попросили пересчитать выплаты всем жителям страны. Они не понимают, почему сами должны обращаться в Пенсионный фонд РФ (ПФР). «Счетная палата провела проверку правильности начисления пенсий. По результатам проверки, 16% пенсий начисляются неправильно. Моя личная статистика говорит, что это примерно 30%. Из тех, кто ко мне лично обращался с этим вопросом, в 30% случаях подтвердилась информация. Многим из них доплатили, кому-то пересчитали пенсию с 9,5 до 19 тыс. рублей», — сказал Валерий Гартунг, видео опубликовал в ТикТок пользователь videoduma. Комментаторы не хотят обращаться сами в Пенсионный фонд Скриншот ТикТок … и требуют автоматического перерасчета Скриншот ТикТок В соцсетях поддержали эту инициативу Скриншот ТикТок Пользователи пожаловались на работу Пенсионного фонда Скриншот ТикТок Некоторые считают, что перерасчет будет невыгодным для ПФР Скриншот ТикТок Другие вместо этого попросили поднять выплаты Скриншот ТикТок … и назвали пенсии насмешкой над россиянами Скриншот ТикТок Ранее россиянам рассказали, кого ждет индексация пенсий. В декабре выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 80 лет, а также у пожилых людей, недавно закончивших работать. Пенсии могут увеличиться у тех, кто подаст заявление на перерасчет в связи с наступлением новых обстоятельств. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг рассказал, что 16% россиян неправильно начисляют пенсии. Пользователи соцсети ТикТок возмутились и попросили пересчитать выплаты всем жителям страны. Они не понимают, почему сами должны обращаться в Пенсионный фонд РФ (ПФР). «Счетная палата провела проверку правильности начисления пенсий. По результатам проверки, 16% пенсий начисляются неправильно. Моя личная статистика говорит, что это примерно 30%. Из тех, кто ко мне лично обращался с этим вопросом, в 30% случаях подтвердилась информация. Многим из них доплатили, кому-то пересчитали пенсию с 9,5 до 19 тыс. рублей», — сказал Валерий Гартунг, видео опубликовал в ТикТок пользователь videoduma. Ранее россиянам рассказали, кого ждет индексация пенсий. В декабре выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 80 лет, а также у пожилых людей, недавно закончивших работать. Пенсии могут увеличиться у тех, кто подаст заявление на перерасчет в связи с наступлением новых обстоятельств.