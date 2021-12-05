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Во время пандемии в Перми открылся новый кинотеатр

© Служба новостей «URA.RU»
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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , кинозал, мягкий кинотеатр
Кинотеатр располагается на 2 этаже ТРЦ «Планета» Фото:

В Пермском ТРЦ «Планета» открылся новый кинотаетр сети «Синема Парк». Об этом представители центра сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

«В нашем торгово-развлекательном центре состоялось долгожданное открытие кинотеатра федеральной сети „Синема Парк“», — сообщается в соцсети. Открытие состоялось в воскресенье 5 декабря.

Кинотеатр располагается на 2 этажа ТРЦ. Представители «Планеты» обещают комфортные залы, оборудованные современным оборудованием, а также открытый бар самообслуживания, где посетители смогут сами выбрать еду и напитки. Ранее в торгово-развлекательном центре также открылся магазин шведской сети H&M home, в котором представлены товары для дома.

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В Пермском ТРЦ «Планета» открылся новый кинотаетр сети «Синема Парк». Об этом представители центра сообщили в своей группе во «ВКонтакте». «В нашем торгово-развлекательном центре состоялось долгожданное открытие кинотеатра федеральной сети „Синема Парк“», — сообщается в соцсети. Открытие состоялось в воскресенье 5 декабря. Кинотеатр располагается на 2 этажа ТРЦ. Представители «Планеты» обещают комфортные залы, оборудованные современным оборудованием, а также открытый бар самообслуживания, где посетители смогут сами выбрать еду и напитки. Ранее в торгово-развлекательном центре также открылся магазин шведской сети H&M home, в котором представлены товары для дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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