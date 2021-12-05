Во время пандемии в Перми открылся новый кинотеатр

Кинотеатр располагается на 2 этаже ТРЦ «Планета» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском ТРЦ «Планета» открылся новый кинотаетр сети «Синема Парк». Об этом представители центра сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

«В нашем торгово-развлекательном центре состоялось долгожданное открытие кинотеатра федеральной сети „Синема Парк“», — сообщается в соцсети. Открытие состоялось в воскресенье 5 декабря.

Кинотеатр располагается на 2 этажа ТРЦ. Представители «Планеты» обещают комфортные залы, оборудованные современным оборудованием, а также открытый бар самообслуживания, где посетители смогут сами выбрать еду и напитки. Ранее в торгово-развлекательном центре также открылся магазин шведской сети H&M home, в котором представлены товары для дома.