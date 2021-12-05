УрФУ обвинили в трате денег студентов не по назначению

06 декабря 2021 в 20:53 Размер текста - 17 +

Деньги студентов УрФУ пропали со счетов Фото: Анна Майорова © URA.RU Студенты-контрактники из Уральского федерального университета возмущены тем, что деньги, перечисленные за обучение, были списаны за сдачу долгов по учебе. Вуз отчетность не предоставил. Об этом URA.RU рассказал студент, пожелавший остаться анонимным. «Я был отчислен за то, что у меня было пять долгов. Я мог бы их тогда закрыть, если бы нам дали неделю, а не два дня. Во время восстановления мне сказали, что не восстановят, если я не заплачу за сентябрь 19 тысяч рублей и семь тысяч рублей, чтобы деньги просто лежали на счете. После того как я восстановился, обнаружил, что все эти деньги ушли на зачетные единицы. Я попросил предоставить хоть какой-то документ, но на эту просьбу мне никто не ответил», — посетовал студент. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что студенты из Уральского федерального университета, которых перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, требуют у вуза скидку. Главным аргументом студентов является то, что они платили университетам за очное обучение, а получают знания из дома. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Студенты-контрактники из Уральского федерального университета возмущены тем, что деньги, перечисленные за обучение, были списаны за сдачу долгов по учебе. Вуз отчетность не предоставил. Об этом URA.RU рассказал студент, пожелавший остаться анонимным. «Я был отчислен за то, что у меня было пять долгов. Я мог бы их тогда закрыть, если бы нам дали неделю, а не два дня. Во время восстановления мне сказали, что не восстановят, если я не заплачу за сентябрь 19 тысяч рублей и семь тысяч рублей, чтобы деньги просто лежали на счете. После того как я восстановился, обнаружил, что все эти деньги ушли на зачетные единицы. Я попросил предоставить хоть какой-то документ, но на эту просьбу мне никто не ответил», — посетовал студент. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УрФУ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что студенты из Уральского федерального университета, которых перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, требуют у вуза скидку. Главным аргументом студентов является то, что они платили университетам за очное обучение, а получают знания из дома.