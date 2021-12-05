Мать погибшего челябинского десантника выиграла суд у Минобороны

Юристы фонда «Право Матери» помогли женщине победить в суде (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мать погибшего десантника из Озерска (Челябинская область) выиграла в суде у Министерства обороны РФ компенсацию в размере 3 млн рублей. Как сообщил URA.RU фонд «Право Матери», интересы потерявшей в армии сына женщины 6 декабря представлял их юрист.

Сын Оксаны Валерий Лебедев был призван в армию 23 июня 2015 года. А через двадцать дней в его войсковой части в Омске произошла трагедия — 12 июля 2015 года обрушилась казарма учебного центра ВДВ. В результате рядовой Валерий Лебедев был придавлен строительными конструкциями. 15 июля 2015 года он умер из-за длительного сдавливания нижних конечностей (краш-синдром).

«В своем выступлении юрист фонда обратила внимание суда, что в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса, компенсация сверх возмещения вреда возмещается собственником независимо от его вины, а если в дальнейшем будет установлено, что вред причинен в результате виновных действий третьих лиц, то собственник сможет взыскать с них ущерб в порядке регресса. То есть это не проблема Лебедевой. И именно Министерство обороны исполняет полномочия собственника по рухнувшей казарме», — сообщили URA.RU в фонде.

Участвовавшая в заседании помощник прокурора Ольга Глазкова позицию фонда «Право Матери» поддержала, дав заключение, что иск подлежит удовлетворению. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать решение суда в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответов не последовало.

Мать находилась возле умирающего призывника в последние часы его жизни. Она ездила на присягу к сыну и уже на полпути к дому, узнав о трагедии, вернулась в Омск. Всего в этой трагедии погибли 24 человека.