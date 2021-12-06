Челябинский паралимпиец получил жилье спустя пять лет ожидания

Сергей Шаталов является членом паралимпийской сборной России по плаванию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Член паралимпийской сборной России по плаванию Сергей Шаталов получил жилье в Челябинске спустя пять лет ожидания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сергей с рождения воспитывался в государственных учреждениях для детей-сирот, является инвалидом 1 группы.

«В 2018 году решением министерства социальных отношений Челябинской области включен в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Однако жильем инвалид не был обеспечен, вынужден был проживать в съемном жилье», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в целях восстановления прав заявителя прокуратура обратилась в суд с заявлением о возложении на администрацию Челябинска обязанности по приобретению жилого помещения. Сергею предоставлена благоустроенная квартира в Челябинске.

У Сергея врожденный артрогрипоз — заболевание скелетно-мышечной системы. Однако, это не помешало ему стать пятикратным чемпионом России по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата и пополнить состав паралимпийской сборной. Сергей является мастером спорта России, финалистом чемпионата мира по параплаванию в Лондоне 2019 года. В настоящее время получает высшее образование.