Представитель Путина: в пропаганде вакцинации нужен здравый смысл

08 декабря 2021 в 15:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков пояснил, что вакцинация — вынужденная необходимость Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пропаганда вакцинации от коронавирусной инфекции в России не должна переступать черту, однако необходимо убеждать россиян делать прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на инцидент, когда подмосковный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем telegram-канале пост-картинку «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!». «Не видел, не знаю, о чем идет речь. Но, разумеется, все должно быть в рамках здравого смысла. То, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться — это однозначно», — коротко ответил представитель Кремля на конференц-колле. О том, что подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации, стало известно 7 декабря после публикации поста. Плакат был стилизован под продукцию советского объединения «Окна РОСТА». На плакате можно увидеть человека, похожего на Владимира Маяковского, уточняет Pravda.Ru . Это вызвало бурную реакцию общественности, напоминает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пропаганда вакцинации от коронавирусной инфекции в России не должна переступать черту, однако необходимо убеждать россиян делать прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на инцидент, когда подмосковный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем telegram-канале пост-картинку «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!». «Не видел, не знаю, о чем идет речь. Но, разумеется, все должно быть в рамках здравого смысла. То, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться — это однозначно», — коротко ответил представитель Кремля на конференц-колле. О том, что подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации, стало известно 7 декабря после публикации поста. Плакат был стилизован под продукцию советского объединения «Окна РОСТА». На плакате можно увидеть человека, похожего на Владимира Маяковского, уточняет Pravda.Ru. Это вызвало бурную реакцию общественности, напоминает «Царьград».